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В Ульяновске назовут улицы в честь Героев России, погибших на СВО

Три новых улицы в Ульяновске назовут в честь погибших во время СВО Героев России.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Три улицы в Засвияжском и Ленинском районах Ульяновска будут названы в честь Героев России, погибших в ходе СВО, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Провел встречу с мамами и супругами наших героев. Одна из главных тем — увековечивание памяти о защитниках Отечества. Эту работу ведем постоянно совместно с родными военнослужащих. Принял решение, что три новые улицы в Ульяновске будут носить имена погибших в ходе СВО Героев России. Две улицы расположены в Засвияжском районе, одна — в Ленинском», — написал глава региона.

Улицы планируется назвать в честь Героев России Вадима Епифанова, Андрея Колпакова и Александра Шишкова.