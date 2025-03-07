В Уфе на общественные обсуждения вынесен вопрос платных парковок

Обсуждения пройдут до 14 апреля, замечания и предложения принимаются до 26 марта.
Согласно предлагаемым изменениям в правила благоустройства, пользователи муниципальных парковок (парковочных мест) будут обязаны при их использовании соблюдать требования муниципальных правовых актов, а при использования платных парковочных мест оплатить услугу с учетом времени пребывания.
К обсуждаемому проекту прилагается схема муниципальных парковок на 1188 автомобилей, расположенных на участке ограниченном улицами Пушкина, Аксакова, Чернышевского, Карла Маркса, Достоевского, Мустая Карима, Революционной и Цюрупы.
Отметим, что по ранее опубликованных данным, стоимость часа парковки в начале реализации проекта составит в Уфе 40 рублей. Эта сумма установлена в соответствии с рекомендациями минтранса РФ, с учетом средней зарплаты по городу и тарифа на проезд в общественном транспорте.
Оплатить парковку можно будет через мобильное приложение, смс-сообщение, банковские терминалы и с помощью QR-кодов. Предполагается, что размер оплаты будет единым для всей территории пилотной зоны. Скорректировать тариф можно не раньше чем через год после начала проекта, с учетом его востребованности у автовладельцев и занятости выделенных мест.
При этом точная дата начала работы платных парковок в Уфе пока не определена, хотя на участках улиц в историческом центре уже появилась синяя разметка. Как уточнили «Башинформу» в администрации города, постановление о создании платных парковок может быть принято только после утверждения их адресного перечня. Согласно действующему законодательству, мэрия заблаговременно на своем официальном сайте разместит информацию о дате начала использования платных парковок, принятых тарифах и других необходимых водителям моментах.