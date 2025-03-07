МФЦ Республики Крым и Сбер расширяют сотрудничество

Эксперты банка работают в многофункциональных центрах в городах: Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Красноперекопск, Керчь, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, поселках городского типа Кировское, Красногвардейское, Ленино, Нижнегорский, Октябрьское, Первомайское, а также селах Доброе и Перово.
Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:
«Благодаря эффективному сотрудничеству с МФЦ мы повышаем доступность финансовых услуг и банковских сервисов для жителей и гостей Крыма. Теперь воспользоваться сервисами Сбера можно даже в малых населенных пунктах Крымского полуострова».
Расширение сотрудничества позволит жителям Крыма решать целый ряд финансовых вопросов в многофункциональных центрах. Здесь им помогут не только оформить актуальные продукты, но и получить необходимые справки и выписки, консультацию экспертов, перевести зарплату или пенсию в Сбер, а также зарегистрировать и подтвердить учетную запись на госуслугах.