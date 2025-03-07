МФЦ Республики Крым и Сбер расширяют сотрудничество

Расширение сотрудничества позволит жителям Крыма решать целый ряд финансовых вопросов в многофункциональных центрах. Здесь им помогут не только оформить актуальные продукты, но и получить необходимые справки и выписки, консультацию экспертов, перевести зарплату или пенсию в Сбер, а также зарегистрировать и подтвердить учетную запись на госуслугах.