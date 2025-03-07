Цветочные бои сменились прятками. В Петербурге вновь ловят нелегальных продавцов цветов

Первым адресом, куда наведались сотрудники комитетов по законности и контролю за имуществом 7 марта, стала улица Маршала Захарова. Однако сарафанное радио оказалось быстрее, и торговцы цветами успели скрыться с товаром до приезда проверки, сообщает корреспондент «Фонтанки». На месте остались лишь ящики и обрывки мимозы.
Однако, стоило проверке направиться дальше, как ушлые продавцы вернулись и снова встали с прилавками.
А вот по второму адресу, на Ленинском проспекте, первенство осталось за чиновниками. Один — один.
Накануне комитет по контролю за имуществом Петербурга прошел с рейдом по нескольким точкам: у метро «Проспект Просвещения», «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Ломоносовская» и на Индустриальном проспекте. Возле станции «Проспект Большевиков» продавщицы цветов устроили устроили потасовку с сотрудниками ККИ. После этого вечером у метро нагрянули повторно.
Как отмечают в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в 2025 году ведомства уже провели в Петербурге 750 рейдов против незаконной торговли. Было составлено 290 протоколов, а товаров изъяли на 4,2 миллиона рублей.