Цветочные бои сменились прятками. В Петербурге вновь ловят нелегальных продавцов цветов

Как отмечают в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в 2025 году ведомства уже провели в Петербурге 750 рейдов против незаконной торговли. Было составлено 290 протоколов, а товаров изъяли на 4,2 миллиона рублей.