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Движение транспорта ограничили в двух регионах Казахстана

По данным «КазАвтоЖола», в двух областях ограничили движение из-за осадков, передает Tengri Auto.

Источник: depositphotos.com

Из-за ухудшения погодных условий 7 марта с 16:00 введены ограничения для всех видов транспорта на отдельных участках республиканской автодороги Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница Китая.

Закрытые участки:

  • Жамбылская область — с 534-го по 593-й километр (от села Айши-Биби до границы с Туркестанской областью);
  • Туркестанская область — с 593-го по 620-й километр (от границы области до поселка Турара Рыскулова).

Открытие движения ожидается 7 марта в 22:00.