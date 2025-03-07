Движение транспорта ограничили в двух регионах Казахстана

Из-за ухудшения погодных условий 7 марта с 16:00 введены ограничения для всех видов транспорта на отдельных участках республиканской автодороги Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница Китая.