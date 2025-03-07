В Волгограде уменьшается число бродячих собак

В Волгоградской области уменьшается количество бездомных животных.
Согласно докладу за 2024 год, опубликованному на сайте областного комитета ветеринарии, количество безнадзорных собак в регионе сократилось. Документ «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области обращения с животными» доступен для всех желающих и содержит подробную информацию о проделанной работе.
Последний учет численности бездомных животных проводился 15 сентября 2024 года. Согласно данным, в регионе насчитывается 19 967 безнадзорных собак. При этом 9 625 из них прошли процедуру отлова, вакцинации и стерилизации, что подтверждается специальными бирками на ушах животных.
а реализацию мероприятий по обращению с животными без владельцев из бюджета области было выделено 15 миллионов рублей. Большая часть средств была направлена муниципалитетам, а оставшиеся 90,7 тысячи рублей возвращены в областную казну.
В докладе также напомнили владельцам собак о правилах содержания питомцев. Согласно действующим нормам, выгуливать собак необходимо на поводке и в наморднике. Исключение составляют только мелкие породы, чей рост в холке не превышает 25 сантиметров. Кроме того, запрещено находиться с собаками на детских и спортивных площадках, за исключением собак-проводников, которые сопровождают людей с ограниченными возможностями зрения.