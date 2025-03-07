В Волгограде уменьшается число бродячих собак

В докладе также напомнили владельцам собак о правилах содержания питомцев. Согласно действующим нормам, выгуливать собак необходимо на поводке и в наморднике. Исключение составляют только мелкие породы, чей рост в холке не превышает 25 сантиметров. Кроме того, запрещено находиться с собаками на детских и спортивных площадках, за исключением собак-проводников, которые сопровождают людей с ограниченными возможностями зрения.