Омская область заняла первое место по СФО по оттоку населения в 2024 году

Регионами с наибольшей миграционной убылью населения в 2024 году также стали Белгородская область (- 6,9 тысячи человек), Башкортостан (- 3, 4 тысячи человек) и Волгоградская область (- 3, 2 тысячи человек). В целом Российская Федерация завершила предыдущий год с плюсом. В страну переехали на 203, 6 тысяч человек больше, чем выехали из нее.