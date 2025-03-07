Омская область заняла первое место по СФО по оттоку населения в 2024 году

Росстат проанализировал миграционные процессы в России за прошлый год. Соответствующий аналитический отчет опубликован на официальном сайте. По данным Росстата, среди регионов Сибирского федерального округа Омская область заняла первое место по миграционной убыли населения. В целом по России у Омской области по этому показателю 8-е место.
Так, в 2024 году в Омскую область прибыло 34 956 человек, а выбыло 36 366. Миграционная убыль таким образом составила 1 410 жителей.
Между тем по сравнению с 2023 годом миграционная убыль в нашем регионе значительно сократилась — тогда из Омской области уехали 5 145 человек.
Регионами с наибольшей миграционной убылью населения в 2024 году также стали Белгородская область (- 6,9 тысячи человек), Башкортостан (- 3, 4 тысячи человек) и Волгоградская область (- 3, 2 тысячи человек). В целом Российская Федерация завершила предыдущий год с плюсом. В страну переехали на 203, 6 тысяч человек больше, чем выехали из нее.