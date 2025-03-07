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В Уфу в течение двух лет привезут 15 новых троллейбусов

Десять из них поступят в этом году.

Источник: Телеграм-канал Ратмира Мавлиева

В ближайшие два года в Уфу доставят 15 новых троллейбусов. Десять из них — в 2025 году, еще пять — в 2026-м, сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

По словам градоначальника, в городе продолжают реновацию электротранспорта. На сегодня подвижной состав обновили уже на 40%. Кроме того, зарплату водителям трамваев и троллейбусов подняли почти в два раза.

«Видим огромную перспективу в так называемых троллейбусах-»гармошках«. После процедуры сертификации будем искать финансы для их приобретения», — добавил мэр.