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В Москве начался текущий ремонт дорог

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальтового покрытия дорог. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

Источник: Freepik

«В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартуют с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что в этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей.

«Ремонт дорог проводится в столице ежегодно на тех объектах, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Из-за интенсивного движения образовываются различные виды деформации, в том числе — колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу», — добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что работы по замене асфальта будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.