В Москве начался текущий ремонт дорог

«В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартуют с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха», — сказал Бирюков.
Он уточнил, что в этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей.
«Ремонт дорог проводится в столице ежегодно на тех объектах, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Из-за интенсивного движения образовываются различные виды деформации, в том числе — колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу», — добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства заверил, что работы по замене асфальта будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.