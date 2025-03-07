В Москве начался текущий ремонт дорог

«Ремонт дорог проводится в столице ежегодно на тех объектах, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Из-за интенсивного движения образовываются различные виды деформации, в том числе — колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу», — добавил заммэра.