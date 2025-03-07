Ростовстат раскрыл данные о женщинах Дона

Их средний возраст составляет 44 года, что на 18 лет больше, чем век назад.
Чаще всего женщины выходят замуж в возрасте 20−29 лет. Пик рождаемости приходится на период от 25 до 29 лет.
Для каждой пятой дончанки от 15 лет и старше спорт — норма жизни. За последние два года 57,4% прошли диспансеризацию, а доля сторонниц здорового образа жизни за четыре года выросла с 6,3% до 17,9%.
Среди женщин от 15 лет и старше 26% имеют высшее образование, 39% — среднее профессиональное. Большинство из них работает в сферах здравоохранения и социальных услуг (84,2% от общей численности работников), образования (81,5%), гостинично-ресторанного бизнеса (72,8%).
«На руководящих должностях коммерческих и бюджетных предприятий региона наблюдается гендерный паритет. При этом среди руководителей мужчин все-таки больше (76,7%), за исключением финансовых, кадровых и рекламных служб. На государственной службе доля женщин-руководителей составляет 62%. Вместе с тем, среди высших групп должностей соотношение складывается в пользу мужчин (67,3%)», — пишет источник.