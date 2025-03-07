В Омской области работодателям не хватает 24, 5 тысяч работников

Работодатели Омской области испытывают острый дефицит кадров. Такие выводы следуют из отчета Омскстата, опубликованного на сайте ведомства. По данным аналитиков, на конец января 2025 года в Омской области было открыто 24, 5 тысяч вакансий — на 82,6% больше, чем год назад.
В поисках работы в январе находились 8,6 тысяч жителей Омской области, из них официальный статус безработных имели 6, 9 тысяч человек. На сто рабочих мест претендовали всего 35, 2 соискателя.
Ранее мы писали, в каких отраслях экономики Омской области дефицит кадров ощущался острее всего.