Врио главы Ростовской области объяснил, как быстро узнавать о ракетной опасности

В Ростовской области усилили работу, связанную с оповещением о ракетной и беспилотной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Оперативно получать информацию можно через приложение МЧС России, скачать его можно на любой удобной платформе. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации, — пояснил Юрий Слюсарь.
Донской глава добавил, что оповещения в программе настроены под каждый регион отдельно, поэтому нужно обязательно включить функцию геолокации на телефоне.
Напомним, также Юрий Слюсарь ввел режим повышенной готовности в Ростовской области.