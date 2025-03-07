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Врио главы Ростовской области объяснил, как быстро узнавать о ракетной опасности

Юрий Слюсарь посоветовал жителям Дона получать оповещения через приложение МЧС России.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области усилили работу, связанную с оповещением о ракетной и беспилотной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Оперативно получать информацию можно через приложение МЧС России, скачать его можно на любой удобной платформе. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации, — пояснил Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что оповещения в программе настроены под каждый регион отдельно, поэтому нужно обязательно включить функцию геолокации на телефоне.

Напомним, также Юрий Слюсарь ввел режим повышенной готовности в Ростовской области.