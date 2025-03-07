Мининформ Беларуси включил украинский телеграм-канал в список экстремистских

В Министерстве информации включили в республиканский список экстремистских материалов украинский телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».
Данный телеграм-канал экстремистским признан по решению суда Центрального района Минска. Также признали экстремистским чат этого канала и его телеграм-бот.
Ранее глава Мининформа Марков сообщил, что доступ ограничен к 15 000 интернет-ресурсов в Беларуси.
Также прокуратура Беларуси заблокировала сайт Legalize Belarus за вред госинтересам.
Между тем Нацбанк сообщил, что белорусы снова стали больше покупать валюты, чем сдавать.