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Мининформ Беларуси включил украинский телеграм-канал в список экстремистских

Мининформации: украинский телеграм-канал в Беларуси признан экстремистским.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве информации включили в республиканский список экстремистских материалов украинский телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Данный телеграм-канал экстремистским признан по решению суда Центрального района Минска. Также признали экстремистским чат этого канала и его телеграм-бот.

Ранее глава Мининформа Марков сообщил, что доступ ограничен к 15 000 интернет-ресурсов в Беларуси.

Также прокуратура Беларуси заблокировала сайт Legalize Belarus за вред госинтересам.

Между тем Нацбанк сообщил, что белорусы снова стали больше покупать валюты, чем сдавать.