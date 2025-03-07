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Улицу Черниговскую частично перекроют в районе Канавинского моста

Проезд будет организован по одной полосе в каждом направлении.

Источник: пресс-служба ЦОДД НН

Временное ограничение движения транспорта вводится на улице Черниговской в районе Канавинского моста с 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Это связано с проведением ремонтных работ на инженерных сетях. Проезд автомобилей будет организован по одной полосе в каждом направлении.

Водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что остановка и стоянка транспорта будет ограничена на улице Кащенко в Нижнем Новгороде.