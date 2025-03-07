Улицу Черниговскую частично перекроют в районе Канавинского моста

Временное ограничение движения транспорта вводится на улице Черниговской в районе Канавинского моста с 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Это связано с проведением ремонтных работ на инженерных сетях. Проезд автомобилей будет организован по одной полосе в каждом направлении.
Водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что остановка и стоянка транспорта будет ограничена на улице Кащенко в Нижнем Новгороде.