Юрий Шалабаев объяснил, зачем Нижнему Новгороду нужна Триумфальная арка

Напомним, что уменьшенную копию триумфальной арки конца 19 века планируют воссоздать в Нижнем Новгороде. Ее построят рядом с останцами исторического объекта, обнаруженного во время земляных работ на улице Советской осенью 2024 года. Подлинность арки подтвердили эксперты, проводившие исследование. Предложено несколько идей сохранения арки: музеефицировать останцы, поместив их под стекло, а также к 2026 году построить рядом новую арку, повторяющую изначальную.