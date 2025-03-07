Юрий Шалабаев объяснил, зачем Нижнему Новгороду нужна Триумфальная арка

Триумфальная арка, которую планируют восстановить на Советской улице в Нижнем Новгороде, позволит развить новое городское пространство. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев во время интервью в «МедиаТок».
Триумфальная арка была построена к приезду императора Николая II в Нижний Новгород в 1896 году. Это событие является важной частью истории города, поэтому забывать о нем нельзя. Запечатлить этот исторический момент также хотят с помощью найденных останцев арки между домами № 20 и 22 по Советской улице.
Кроме исторического контекста, восстановленный объект даст толчок развитию локации на Советской улице — в частности, от Московского вокзала, в районе бывшей автостанции и до конца самой улице. Сейчас эта территория выглядит несколько заброшенно и пусто, а новый исторический объект позволит «украсить» его.
Восстановить копию Триумфальной арки планируют к 2026 году, когда Всероссийская промышленная и художественная выставка, прошедшая в Нижнем Новгороде в 1896 году, отметит свой юбилей.
«Мы должны взяться за эту территорию, это даст хороший толчок к ее развитию», — добавил Юрий Шалабаев.
Напомним, что уменьшенную копию триумфальной арки конца 19 века планируют воссоздать в Нижнем Новгороде. Ее построят рядом с останцами исторического объекта, обнаруженного во время земляных работ на улице Советской осенью 2024 года. Подлинность арки подтвердили эксперты, проводившие исследование. Предложено несколько идей сохранения арки: музеефицировать останцы, поместив их под стекло, а также к 2026 году построить рядом новую арку, повторяющую изначальную.
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