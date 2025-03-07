Создатели мультфильма «Поток» хотят запретить показ в Беларуси, хотя прокат идет

Так, запретил показывать свой мультфильм в Беларуси и России его режиссер Гинтс Зилбалодис. Поэтому любой показ «Потока» в Союзном государстве, как он заявляет, будет нелегален. Известно, что решение о запрете показов «Потока» в Беларуси и России было принято в ходе Каннского кинофестиваля.