Создатели мультфильма «Поток» хотят запретить показ в Беларуси, хотя прокат идет

Создатели латвийского мультфильма «Поток» против его проката в Беларуси, который уже идет, сообщили на ОНТ.
Не показывать мультфильм в Беларуси и России решили создатели латвийского мультфильма «Поток». Напомним, что мультипликационная лента удостоилась многочисленных наград, в том числе лауреат «Золотого глобуса» и премии «Оскар» как «Лучший анимационный полнометражный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке».
Так, запретил показывать свой мультфильм в Беларуси и России его режиссер Гинтс Зилбалодис. Поэтому любой показ «Потока» в Союзном государстве, как он заявляет, будет нелегален. Известно, что решение о запрете показов «Потока» в Беларуси и России было принято в ходе Каннского кинофестиваля.
При этом производитель и соавтор сценария Матисс Кажа, сославшись на соглашение с дистрибьюторской компанией Charades, намерен связаться с кинотеатрами, которые демонстрируют фильм в России и Беларуси.
— Постараемся прекратить эти показы, — сказали в пресс-службе компании.
Напомним, в Беларуси «Поток» идет в кинотеатрах с 15 февраля по 9 марта. Например, 7 марта оскароносную анимацию показывали на трех сеансах в минских кинотеатрах «Пионер» и «Победа».
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