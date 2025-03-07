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В водоемах Омской области нашли высокое загрязнение марганцем

В реке Оми и в других водоемах превышения фиксируются с начала февраля.

Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные мониторинга поверхностных вод Омской области. Случаи высокого уровня загрязнения марганцем регулярно фиксируются в Оми.

Последнее превышение было зарегистрировано 3 марта, пробы были отобраны в 0,3 км выше города Калачинска и в 5,9 км ниже Калачинска. Содержание марганца в пробах составило 0,5 мг/дм кубический.

Согласно данным УГМС, превышение ПДК по марганцу в Оми регистрируется регулярно, начиная с начала февраля. К примеру, 25 февраля содержание марганца в пробах, отобранных в 0, 1 км выше деревни Ростовка и в 1 км выше устья реки, составило в каждом случае все те же 0,5 мг/дм кубический.

Регистрируется повышенное содержание марганца и в других водоемах Омской области. Так, 19 февраля — в реке Шиш в черте села Атирка (0,4 мг/дм кубический). 27 февраля — в озере Ик (0,4 мг/дм кубический).

Полностью познакомиться с данными мониторинга можно здесь.

Ранее мы писали о том, что в Иртыше выявили ртуть.