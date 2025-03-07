В водоемах Омской области нашли высокое загрязнение марганцем

Согласно данным УГМС, превышение ПДК по марганцу в Оми регистрируется регулярно, начиная с начала февраля. К примеру, 25 февраля содержание марганца в пробах, отобранных в 0, 1 км выше деревни Ростовка и в 1 км выше устья реки, составило в каждом случае все те же 0,5 мг/дм кубический.