Улицу Белинского в Нижнем Новгороде начнут ремонтировать в 2025 году

35 дорог планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2025 году. Многие из них будут приводить в порядок в течение двух лет из-за большого объема работ, сообщил мэр Юрий Шалабаев во время интервью в «МедиаТок».
Так, крупные работы запланированы на проспекте Ленина, Московском шоссе, на улицах Кузбасская, Новикова-Прибоя, в историческом центре города.
Масштабный ремонт ждет и улицу Белинского: под нее сейчас разрабатывается крупный ремонтный проект, который будут реализовывать в течение не одного года.
Из-за температурных качелей этой зимой в городе также проведут крупный ямочный и карточный ремонт.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 270 дворов планируют привести в порядок в Нижнем Новгороде в 2025 году.