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Улицу Белинского в Нижнем Новгороде начнут ремонтировать в 2025 году

Дорогу будут приводить в порядок в течение двух лет из-за большого объема работ.

Источник: Нижегородская правда

35 дорог планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2025 году. Многие из них будут приводить в порядок в течение двух лет из-за большого объема работ, сообщил мэр Юрий Шалабаев во время интервью в «МедиаТок».

Так, крупные работы запланированы на проспекте Ленина, Московском шоссе, на улицах Кузбасская, Новикова-Прибоя, в историческом центре города.

Масштабный ремонт ждет и улицу Белинского: под нее сейчас разрабатывается крупный ремонтный проект, который будут реализовывать в течение не одного года.

Из-за температурных качелей этой зимой в городе также проведут крупный ямочный и карточный ремонт.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 270 дворов планируют привести в порядок в Нижнем Новгороде в 2025 году.