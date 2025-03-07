В России снизили цены на шесть жизненно важных лекарств

«Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН “Инотузумаб озогамицин”, “Полатузумаб ведотин”, “Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол”, “Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон”, “Тезепелумаб” и “Роксадустат” были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для России странах», — говорится в сообщении.