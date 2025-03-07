В России снизили цены на шесть жизненно важных лекарств

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе для лечения бронхиальной астмы, анемии, лимфомы, лейкоза, снижены в РФ в среднем в 1,5 раза от средней стоимости их реализации в 2024 году, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
«Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН “Инотузумаб озогамицин”, “Полатузумаб ведотин”, “Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол”, “Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон”, “Тезепелумаб” и “Роксадустат” были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для России странах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что препарат «Брезтри аэросфера» (МНН «Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол») для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей снижен в цене на 36% от средней стоимости реализации в прошлом году и в 2,9 раза от минимальной цены в референтных для России странах. Цены на «Энерзейр Бризхалер» (МНН «Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон»), который применяется в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы у взрослых пациентов, снижены в среднем на 11% и на 28% соответственно.
В свою очередь цены на препарат «Эврензо» (МНН «Роксадустат») для лечения анемии у взрослых пациентов с хронической болезнью почек снижены в среднем на треть от средней стоимости и на 13% от минимальной цены в референтных странах. А согласованная цена на лекарственный препарат «Тезспире» (МНН «Тезепелумаб») ниже в 3,1 раза средней стоимости его реализации в 2024 году и в 2,8 раза минимальной цены в референтных для России странах.
Цены на противоопухолевый лекарственный препарат «Полайви» (МНН «Полатузумаб ведотин»), предназначенный для комплексного лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, снизились на 35%, а на препарат для лечения отдельных видов лейкоза, «Биспонса» (МНН «Инотузумаб озогамицин») на 26%.
«Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — добавили в ведомстве.