«Деликатесы, медальоны из щуки, куриный суп, картофельная бабка и птичье молоко». Пресс-служба Лукашенко обнародовала обеденное меню для делегации Мьянмы

Так, в меню — два вида деликатесов, рыбные и мясные, ассорти из свежих овощей, сырное ассорти, салат из свежих овощей с мягким сыром. На горячее: куриный суп с домашней лапшой, блинчики с грибами и сметаной, медальоны из щуки с муссом из цветной капуста, картофельная бабка со сметаной.