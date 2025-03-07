«Деликатесы, медальоны из щуки, куриный суп, картофельная бабка и птичье молоко». Пресс-служба Лукашенко обнародовала обеденное меню для делегации Мьянмы

Стало известно, чем угощали в Минске правительственную делегацию Мьянмы. Меню для высоких гостей раскрыл телеграм-канал «Пул Первого».
Так, в меню — два вида деликатесов, рыбные и мясные, ассорти из свежих овощей, сырное ассорти, салат из свежих овощей с мягким сыром. На горячее: куриный суп с домашней лапшой, блинчики с грибами и сметаной, медальоны из щуки с муссом из цветной капуста, картофельная бабка со сметаной.
Также было подано пирожное «Птичье молоко» и ягодный морс на меду с мятой.
Известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил премьеру Мьянмы определить важнейшие проекты сотрудничества.
Также МИД заявил, что Беларуси интересны креветки и рис из Мьянмы.