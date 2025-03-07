«Аэрофлот» запустил самостоятельную регистрацию с багажом в Шереметьево

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» совместно с аэропортом «Шереметьево» запустила стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России, сообщила авиакомпания.
«Аэрофлот совместно с международным аэропортом “Шереметьево” запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом. На первоначальном этапе услуга доступна на внутренних рейсах “Аэрофлота” и авиакомпании “Россия”, — сообщили в “Аэрофлоте”, отметив, что речь идет о рейсах, выполняемыех под кодом SU. Новая услуга открывает возможность самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации.
Стойки самостоятельной регистрации багажа расположены в зоне вылета терминала B. Для сдачи багажа пассажиру необходимо ввести данные электронного билета, выбрать место и установить багаж на весы. После взвешивания чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, разъяснила авиакомпания.
Стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. Если чемодан превышает норму, пассажиру необходимо обратиться на стойку регистрации для его оплаты, добавляется в сообщении.
«В дальнейшем “Аэрофлот” и аэропорт “Шереметьево” планируют расширить новую услугу и на международные рейсы», — добавили в авиакомпании.
«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2024 году «Аэрофлот» перевез 30,1 миллиона пассажиров, а вся группа в целом — 55,3 миллиона человек.