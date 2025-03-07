«Аэрофлот» запустил самостоятельную регистрацию с багажом в Шереметьево

«Аэрофлот совместно с международным аэропортом “Шереметьево” запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом. На первоначальном этапе услуга доступна на внутренних рейсах “Аэрофлота” и авиакомпании “Россия”, — сообщили в “Аэрофлоте”, отметив, что речь идет о рейсах, выполняемыех под кодом SU. Новая услуга открывает возможность самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации.