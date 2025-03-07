Good Romance: каким получился новый альбом Леди Гаги

Об этом говорит и тематика альбома. Таким привычным для нее темам, как сексуальная раскрепощенность, вечеринки и бытовые реалии жизни в статусе знаменитости, посвящено всего по одной композиции (Garden of Eden, Zombieboy и Perfect Celebrity соответственно). Все остальное — это романтичные, уверенные в себе, иногда ностальгические, но совершенно не страдальческие песни, в которых лишь изредка возникают метафоры волшебства или хоррора. Их даже проще представить в виде джазовых стандартов, чем Bad Romance или Paparazzi, во многом благодаря их прямолинейности — как в мелодическом, так и в текстовом плане. Если в былые годы в своих хитах Гага с помощью трех отсылок к фильмам Альфреда Хичкока транслировала желание заняться сексом, то в Vanish Into You — еще одной песне, обыгрывающей мелодический элемент Bad Romance, — она поет о простых, приземленных чувствах, рождающихся внутри отношений. О таких эмоциях она не говорила со времен Joanne и саундтрека к «Звезда родилась»: «Увидела наши лица / На фотографии у кровати. / Летом было холодно. / Мы радовались жизни. / Могу ли я просто исчезнуть в тебе?»/.В пользу Mayhem как не просто продолжения наследия Гаги, а нового этапа ее творчества можно зачесть — снова неожиданную — собранность и разборчивость в материале. Предыдущие альбомы артистки преследовала одна и та же проблема: помимо хитов, на них было мало по-настоящему удивляющих песен. На Mayhem нет треков, которые ошеломляют, но если рассматривать альбом как одно произведение, он оказывается цельным, захватывающим и стильным от начала до конца. Это тоже признак творческой зрелости — умение переходить от частного к общему.