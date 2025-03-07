Good Romance: каким получился новый альбом Леди Гаги

7 марта вышел Mayhem — шестой сольный альбом 13-кратной обладательницы «Грэмми» и обладательницы «Оскара», одной из самых продаваемых музыкальных артисток мира Леди Гаги. Запись позиционируется одновременно как «возвращение к корням» и как альбом, «вдохновленный электронным индастриалом». На российских площадках дата выхода пластинки неизвестна, но альбом уже оказался в Сети. «Известия» ознакомились с релизом и сделали вывод, что это, возможно, лучший альбом Гаги.
Раздвоение личности.
Скандальная церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвала целый шквал обсуждений и негодования, из-за чего в общественном сознании немного затмилось выступление Леди Гаги. Однако, по всей видимости, оно все равно не осталось бы в центре внимания, даже если бы церемония прошла без происшествий. Американская певица исполнила свою версию номера Mon truc en plumes балерины и певицы Зизи Жанмер, которая заметно подражала оригиналу. Перформанс получился изысканно аккуратным и классическим — идущим вразрез с самым популярным образом Гаги как буйной, провокационной поп-певицы. И это, разумеется, отнюдь не случайность: жизнь урожденной Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты уже давно сопровождается творческим раздвоением. С одной стороны — это сольная карьера, основанная на эстетике кэмпа и глэма: бессмертные хиты Just Dance, Paparazzi, Alejandro, Born This Way, экстравагантные концертные шоу с яркими образами и клипы, перегруженные яркой образностью. Прекрасно вписался в этот контекст и альбом Chromatica — последний на данный момент большой сольный релиз, который вышел в период ковидных ограничений.
С другой стороны, Гага много лет работает в рамках огромного параллельного творческого проекта, цель которого — расширить образ певицы и представить его как часть высокой культуры, отступив от привычной эстетики. Отправной точкой стал альбом Cheek to Cheek (2014), записанный в дуэте с Тони Беннеттом, ныне покойным классиком американского джаза и эстрадного вокала. За ним последовало короткое турне, в рамках которого Гага исполнила другую французскую классику — бессмертную La Vie en Rose Эдит Пиаф. В дальнейшем она приняла участие в крупных проектах голливудского кино, таких как «Дом Гуччи» и «Звезда родилась», последний из которых принес ей номинацию на «Оскар» и победу в той же премии за лучшую песню — чувственную Shallow.
Хорошим примером разделения двух траекторий карьеры Гаги служат ее концертные резиденции Enigma и Jazz & Piano в зале Dolby Live в Лас-Вегасе. Enigma продолжалась с конца 2018 года до конца 2019-го и представляла собой грандиозное постановочное шоу в традиционной для Гаги эстетике: с аранжировками в духе электроклэша конца нулевых, откровенными нарядами и сексуализированной хореографией. Jazz & Piano, которая проходила в Dolby Live несколько лет с перерывами, была более сдержанной и классической, типично «вегасовской» резиденцией. И да, вы угадали, в рамках этого проекта Гага исполнила свои хиты и каверы в минималистичных джазовых аранжировках.
Возможно, к привычному разудалому кэмпу по-максимуму приблизилась роль Гаги в фильме «Джокер: Безумие на двоих» — но с оговорками: это все-таки был highbrow-проект. Достаточно вспомнить, что фильм стал одним из самых популярных сиквелов, преодолев репутацию простого «кино по комиксам», и участвовал он в конкурсе Венецианского кинофестиваля, претендуя на главный приз. Также стоит отметить саундтрек в исполнении самой артистки, состоящий из песенных стандартов и больше похожий на логичное продолжение ее совместного творчества с Беннеттом. Что это, как не игра в высокую культуру?
Параллельные линии пересекаются.
Из крупных альбомов, составляющих каноническую дискографию Гаги (не включая саундтреки и коллаборации), один особенно сильно выделяется стилистически. Это Joanne (2016), на котором певица сделала попытку абстрагироваться от привычной танцевальной поп-музыки и обратилась к американской гитарной традиции конца 1970-х, вдохновившись Fleetwood Mac и Eagles. Это тоже была явная попытка придать музыке Гаги более высокий статус, как и Cheek to Cheek — эксперимент, направленный на вписывание артистки в большую американскую песенную традицию, но другого периода. Разумеется, Joanne продался огромным тиражом и, как и все, что делает Гага, оказал огромное влияние на западную массовую культуру (примером могут служить, например, внезапные кантри-альбомы Кайли Миноуг и Джастина Тимберлейка, которые последовали после Joanne). Более того, этот альбом стал своего рода прелюдией к эстетике и содержанию фильма «Звезда родилась».Правда, место Joanne в каноне сольных записей Гаги ярче всего раскрывает факт, что в сетлистах ее последнего стадионного мирового турне не было ни одной песни с этого альбома. Joanne стал своего рода отступлением, аномалией, а не слиянием «кэмповой» Гаги с ее «высокой культурой».
Что такое Mayhem.
Mayhem — новый альбом Гаги — на первый взгляд кажется продолжением привычного сольного творчества певицы. Перед его выходом артистка несколько раз говорила, что музыка будет вдохновлена индастриалом и альбом станет образцом «жанрового разнообразия». Однако два первых сингла — мощные, драматичные и при этом крайне танцевальные Disease и Abracadabra — скорее намекали на возвращение той самой Гаги, которую все хорошо знают. Мощные биты, быстрые темпы и даже аллюзия в Abracadabra на знаменитую скороговорку, звучащую референом в Bad Romance, — все создавало ощущение, что пластинка окажется неким напоминанием о той Гаге, которая молнией пронзила пространство поп-индустрии в конце нулевых и начале десятых.
Но чем больше вслушиваешься в Mayhem, тем яснее становится, что альбом действительно необычен и представляет собой удачный синтез провокационной Гаги, обращенной к ценителям массовой культуры, и взрослой Гаги, которая уже много лет подтверждает, что она больше, чем просто поп-звезда.
Интересно, что этот синтез не достигается за счет того самого «жанрового разнообразия», о котором говорила сама артистка перед выходом альбома. Нет, песни на Mayhem — кроме финального дуэта с Бруно Марсом Die With a Smile, который был выпущен отдельно полгода назад и успел получить номинацию на «Грэмми», — скорее выдержаны в едином звуковом и стилистическом ключе. Это не эклектика: палитра звуков глубока, органична и наполнена множеством оттенков, влияний, которые собраны в единый саунд.
Привычные для Гаги электроклэш, хаус, восьмидесятнический фанк в духе группы Chic или Принса и даже — да, пусть и немного — индастриал, отголоски которого можно услышать в более попсовых моментах Nine Inch Nails, — вот из каких элементов складывается звуковая картина Mayhem. Все эти стили, жанры и намеки отлично сбалансированы, не затмевают друг друга, эффектно оформляя композиции. За это стоит похвалить основного продюсера альбома — Эндрю Уатта, которого «Известия» критиковали в рецензии на последний альбом The Rolling Stones.
Но самый важный момент, который действительно приближает Mayhem к статусу чистого примера пересечения двух ипостасей Гаги — это неожиданное отсутствие провокационности и, в хорошем смысле, циркового наполнения. Да, это танцевальная музыка, но взрослая — созданная на опыте, а не на желании примерять экстравагантные костюмы и эпатировать. И это логично: Гаге, в конце концов, скоро 40, она готовится к свадьбе и явно входит в новую стадию жизни.
Об этом говорит и тематика альбома. Таким привычным для нее темам, как сексуальная раскрепощенность, вечеринки и бытовые реалии жизни в статусе знаменитости, посвящено всего по одной композиции (Garden of Eden, Zombieboy и Perfect Celebrity соответственно). Все остальное — это романтичные, уверенные в себе, иногда ностальгические, но совершенно не страдальческие песни, в которых лишь изредка возникают метафоры волшебства или хоррора. Их даже проще представить в виде джазовых стандартов, чем Bad Romance или Paparazzi, во многом благодаря их прямолинейности — как в мелодическом, так и в текстовом плане. Если в былые годы в своих хитах Гага с помощью трех отсылок к фильмам Альфреда Хичкока транслировала желание заняться сексом, то в Vanish Into You — еще одной песне, обыгрывающей мелодический элемент Bad Romance, — она поет о простых, приземленных чувствах, рождающихся внутри отношений. О таких эмоциях она не говорила со времен Joanne и саундтрека к «Звезда родилась»: «Увидела наши лица / На фотографии у кровати. / Летом было холодно. / Мы радовались жизни. / Могу ли я просто исчезнуть в тебе?»/.В пользу Mayhem как не просто продолжения наследия Гаги, а нового этапа ее творчества можно зачесть — снова неожиданную — собранность и разборчивость в материале. Предыдущие альбомы артистки преследовала одна и та же проблема: помимо хитов, на них было мало по-настоящему удивляющих песен. На Mayhem нет треков, которые ошеломляют, но если рассматривать альбом как одно произведение, он оказывается цельным, захватывающим и стильным от начала до конца. Это тоже признак творческой зрелости — умение переходить от частного к общему.
Общественность, безусловно, продолжит ждать новых ролей Гаги в престижном кино, а также свежих релизов в ее параллельной карьере исполнительницы джазовых стандартов. Однако Mayhem подтверждает: между кэмпом и вечерними нарядами разница не столь велика.