Good Romance: каким получился новый альбом Леди Гаги

Скандальная церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвала целый шквал обсуждений и негодования, из-за чего в общественном сознании немного затмилось выступление Леди Гаги. Однако, по всей видимости, оно все равно не осталось бы в центре внимания, даже если бы церемония прошла без происшествий. Американская певица исполнила свою версию номера Mon truc en plumes балерины и певицы Зизи Жанмер, которая заметно подражала оригиналу. Перформанс получился изысканно аккуратным и классическим — идущим вразрез с самым популярным образом Гаги как буйной, провокационной поп-певицы. И это, разумеется, отнюдь не случайность: жизнь урожденной Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты уже давно сопровождается творческим раздвоением. С одной стороны — это сольная карьера, основанная на эстетике кэмпа и глэма: бессмертные хиты Just Dance, Paparazzi, Alejandro, Born This Way, экстравагантные концертные шоу с яркими образами и клипы, перегруженные яркой образностью. Прекрасно вписался в этот контекст и альбом Chromatica — последний на данный момент большой сольный релиз, который вышел в период ковидных ограничений.