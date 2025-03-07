Калининградстат назвал средний возраст женщин в регионе

Калининградстат отмечает, что в 2023 году в брак вступили 7910 женщин. Из них 42,5% вышли замуж в возрасте 20−29 лет, 27,5% — в 30−39, а 15,6% — в 40−49. Уточняется, что из них 56,7% женщин не состояли в браке ранее, а 40,3% до этого находились в разводе.