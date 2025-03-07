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В Омске назначили ответственных за федеральный проект «Генеральная уборка»

За его реализацию будет отвечать назначенная мэром Сергеем Шелестом рабочая группа.

Источник: Комсомольская правда

В Омске создана рабочая группа, которая займется реализацией федерального проекта «Генеральная уборка». В частности, она должна организовать работы по ликвидации накопленного вреда на расположенных на территории города Омска свалках и бывших мусорных полигонах Соответствующее распоряжение мэра города Омска Сергея Шелеста опубликовано на сайте администрации.

Рабочую группу возглавил заместитель мэра Юрий Казаков. В нее вошли специалисты департаментов строительства, имущественных отношений, городского хозяйства, главы Советского и Центрального округов, представители регионального минприроды.