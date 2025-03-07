В Омске назначили ответственных за федеральный проект «Генеральная уборка»

В Омске создана рабочая группа, которая займется реализацией федерального проекта «Генеральная уборка». В частности, она должна организовать работы по ликвидации накопленного вреда на расположенных на территории города Омска свалках и бывших мусорных полигонах Соответствующее распоряжение мэра города Омска Сергея Шелеста опубликовано на сайте администрации.