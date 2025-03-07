Морской лев из «Москвариума» подарил своей даме свежую рыбу к 8 марта

«В преддверии 8 марта каждый мужчина задумывается, чем порадовать прекрасных женщин, и морской лев Рокки из “Москвариума” не стал исключением. Он долго размышлял над идеальным подарком, стремясь подарить нечто особенное. На этот раз его выбор пал на свежую рыбу, ведь многие говорят, что путь к сердцу лежит через праздничные вкусняшки», — рассказали в пресс-службе.