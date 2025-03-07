Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО

Отмечается, что глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей, а также в преддверии Международного женского дня пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.