Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся в ходе спецоперации женщинам-военнослужащим, сообщило Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга. В числе награждаемых представительницы различных воинских специальностей, в том числе военные медики, психологи, связисты, которые продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей, а также в преддверии Международного женского дня пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.