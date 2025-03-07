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В Минске еще один участок будет закрыт для электросамокатов

Электросамокаты не будут допускаться еще на один участок в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске для движения на электросамокатах закроют еще один участок уличной инфраструктуры, рассказали в Мингорисполкоме.

Ранее мы писали, что сезон проката электросамокатов стартует в Минске с 15 марта.

Предположительно на улицах белорусской столицы появятся свыше 14,5 тысячи электросамокатов. Перед началом сезона власти Минска встретились с руководителями прокатных компаний, чтобы поднять острые вопросы. Обсуждались зоны с пониженной скоростью, зоны запрета движения, зоны парковки.

При этом в столичной ГАИ предложили новую запретную для шеринга зону: территорию вблизи путепровода от проспекта Независимости до улицы Московской. На данный момент там проводится капитальный ремонт, работы будут завершены только к декабрю 2025-го.

Шеринговые компании поддержали идею новой «запретной зоны». Но еще на совещании пришли к единому мнению насчет того, что нужно упорядочить парковку самокатов у станций метро «Малиновка» и «Уручье».

Тем временем Минская область стала самой опасной из-за числа ДТП с дикими животными.

Еще Госинспекторы назвали животных, спровоцировавших больше всего ДТП в Беларуси.