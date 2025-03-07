До 2027 году в уфимской агломерации установят 114 видеокамер

38 камер будут оснащены поворотным механизмом с расширенной функцией видеоаналитики. Они могут автоматически фиксировать ДТП, препятствия на дороге и выявлять скопление транспорта. Такие камеры появятся на уфимских перекрестках, где чаще всего происходят аварии. Данные автоматически будут попадать в Ситуационный центр, а потом — в госавтоинспекцию.