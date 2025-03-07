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До 2027 году в уфимской агломерации установят 114 видеокамер

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Уфимской агломерации до 2027 года установят 114 новых видеокамер. Об этом сообщает минтранспорта Башкирии.

38 камер будут оснащены поворотным механизмом с расширенной функцией видеоаналитики. Они могут автоматически фиксировать ДТП, препятствия на дороге и выявлять скопление транспорта. Такие камеры появятся на уфимских перекрестках, где чаще всего происходят аварии. Данные автоматически будут попадать в Ситуационный центр, а потом — в госавтоинспекцию.

Всего с 2022 года в Уфимской агломерации модернизировали 140 светофорных комплексов, установили 70 камер с видеоаналитикой, создали Ситуационный центра и установили два табло с переменной информации.