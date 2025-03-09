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Кроссворд на 9 марта 2025

9 марта 1959 года на ярмарке игрушек в Нью-Йорке была впервые представлена кукла Барби, которая до сих пор остается одной из самых популярных игрушек в мире. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете историю ее создания.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.