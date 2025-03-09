Кроссворд на 9 марта 2025

9 марта 1959 года на ярмарке игрушек в Нью-Йорке была впервые представлена кукла Барби, которая до сих пор остается одной из самых популярных игрушек в мире. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете историю ее создания.