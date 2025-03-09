Кроссворд на 9 марта 2025

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9 марта 1959 года на ярмарке игрушек в Нью-Йорке была впервые представлена кукла Барби, которая до сих пор остается одной из самых популярных игрушек в мире. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете историю ее создания.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.