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Мигрантам Татарстана нужно легализоваться на территории России до 30 апреля

Иностранные граждане, находящиеся на территории России с нарушением сроков пребывания, должны пройти легализацию до 30 апреля.

Источник: Коммерсантъ

Тех, кто проигнорирует это требование, ждет депортация из страны. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД России по Республике Татарстан Марат Галеев.

По словам господина Галеева, сейчас к ним обратилось 220 иностранных граждан, желающих легализоваться.

«Для республики, в которой, по официальным данным, проживают 99 тыс. иностранных граждан, эта цифра несоизмеримо мала», — сказал Галеев.

Для успешной процедуры легализации мигрантам необходимо:

  • пройти дактилоскопию и медосмотр;
  • подтвердить знание русского языка;
  • погасить имеющиеся долги по штрафам и налогам.

Для нелегально находящихся на территории страны иностранных граждан будут действовать запреты на:

  • получение прав и вождение транспортного средства;
  • совершение любых банковских операций, включая переводы за границу;
  • регистрацию сделок с недвижимостью и автомобилями;
  • заключение и расторжение брака.

Кроме того, запрет затронет получение статуса индивидуального предпринимателя, оформление детей в школы и детские сады, а также получение SIM-карт.