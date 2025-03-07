В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на съем жилья для молодых семей

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутаты ГД от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Александр Дёмин предложили ввести налоговый вычет для молодых семей, на расходы, связанные с оплатой договора найма жилья, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Такое обращение депутаты направили в Минфин РФ. Они пояснили, что покупка собственного жилья затруднительна для молодых семей, и это негативно сказывается на их социальном и экономическом развитии.
«В соответствии с результатами опроса ВЦИОМ, 52% молодых семей нуждается в улучшении жилищных условий, при этом 17% таких семей не имеют собственного жилья», — приводят данные авторы обращения.
«Считаю необходимым внедрение мер государственной поддержи, направленной на компенсацию расходов на аренду жилых помещений. Одной из таких мер может стать введение налогового вычета для молодых семей, на расходы, связанные с оплатой договора найма жилого помещения (далее — вычет на аренду жилья)», — сказано в документе.
В качестве возможного механизма вычета на аренду жилья депутаты предлагают использовать механизм имущественного налогового вычета при приобретении имущества. Предлагается назвать такой механизм «квартирный кешбэк».
«Накопленные в результате получения вычета на аренду жилья средства молодые семьи смогут направить на формирование первоначального взноса по ипотеке, что сделает покупку собственного жилья более доступной», — уточняется в документе.