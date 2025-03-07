Письма «счастья»: В Молдове штрафы с камер будут выписываться автоматически — водители получат заказные уведомления о правонарушениях

По словам Игоря Посту, после получения уведомления о нарушении правил дорожного движения, зафиксированном видеокамерами, владелец автомобиля обязан в течение 60 дней явиться в компетентный орган. «Если он не выполняет свои обязательства, то по истечении 60 рабочих дней составляется протокол, и, в отсутствие нарушителя, назначается соответствующий штраф. Он высылается заказным письмом с уведомлением о вручении», — поясняет руководитель отдела контроля за дорожным движением.