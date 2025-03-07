Брестская область полностью закрыта для посещения лесов из-за сильных пожаров

На территории Беларуси оперативно вводятся запреты на посещение лесного фонда из-за бушующих пожаров в деревнях и лесах по всей стране. Актуальная информация о запретах содержится в интерактивной карте Минлесхоза.
Так, 7 марта в Беларуси вводились первые запреты на посещение лесов. А к 17.00 часам местные власти уже полностью «закрыли» всю Брестчину, которая стала «красной». Таким образом, в Брестской области повсеместно ввели запрет на посещение лесов из-за пожароопасной ситуации.
В других регионах карта на это же время оставалась «зеленой». Хотя в течение суток пожары в лесном фонде и населенных пунктах фиксировались по всей стране.
До этого также Минлесхоз провел экстренное совещание и предупредил о ситуации с пожарами в деревнях и лесах Беларуси 7 марта: «Горят деревни, леса, болота, поля».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что случились серьезные пожары в деревнях и лесах Беларуси 6 марта 2025: что произошло, что известно, гибель лесничего, теплая сухая погода сохранится.
Тем временем Минская область стала самой опасной из-за числа ДТП с дикими животными. Еще Госинспекторы назвали животных, спровоцировавших больше всего ДТП в Беларуси.