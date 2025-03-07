Средняя зарплата омичей достигла 64, 4 тысяч рублей

Больше всех в нашем регионе получают работники нефтеперерабатывающего комплекса — в среднем 171 тысячу в месяц. На втором месте воздушный транспорт — там зарплаты составляют 110 тысяч рублей. В сфере страхования — 96 тысяч рублей. Средняя зарплата занятых в сфере грузоперевозок достигает 92 тысяч, айтишников — 88 тысяч.