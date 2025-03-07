Средняя зарплата омичей достигла 64, 4 тысяч рублей

Омскстат опубликовал доклад о социально-экономических показателях Омской области. Одним из исследуемых параметров стала средняя зарплата жителей региона.
Как посчитали в Омскстате, к концу 2024 года она достигла 64 428 рублей, по сравнению с прошлым годом прирост составил 17,8%. Правда, есть оговорка. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом роста цен, выросла всего на 8, 4%.
Больше всех в нашем регионе получают работники нефтеперерабатывающего комплекса — в среднем 171 тысячу в месяц. На втором месте воздушный транспорт — там зарплаты составляют 110 тысяч рублей. В сфере страхования — 96 тысяч рублей. Средняя зарплата занятых в сфере грузоперевозок достигает 92 тысяч, айтишников — 88 тысяч.
Меньше всех получают производители одежды, мебели и работники почты — от 20 до 37 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что инфляция в Омской области оказалась выше среднероссийской и составила 9,78%.