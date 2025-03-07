Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье

Она отметила, что алкоголь оказывает токсическое воздействие на нервную систему, в том числе на центры головного мозга, отвечающие за регуляцию половой функции. Хроническое злоупотребление спиртным может привести и к снижению либидо, и к нарушению эректильной функции и преждевременной эякуляции, поскольку нарушается нормальная передача нервных импульсов, необходимых для адекватной сексуальной реакции, пояснила Клименко.