Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Алкоголь оказывает катастрофическое воздействие на мужское здоровье, злоупотребление спиртным способно вызывать проблемы с потенцией и угнетать либидо, заявила директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.
«Алкоголь оказывает катастрофическое многофакторное воздействие на мужское здоровье, затрагивая практически все органы и системы организма. Деструктивно алкоголь сказывается и на мужском репродуктивном здоровье, угнетая либидо и создавая проблемы с потенцией», — сказала Клименко журналистам.
Она отметила, что алкоголь оказывает токсическое воздействие на нервную систему, в том числе на центры головного мозга, отвечающие за регуляцию половой функции. Хроническое злоупотребление спиртным может привести и к снижению либидо, и к нарушению эректильной функции и преждевременной эякуляции, поскольку нарушается нормальная передача нервных импульсов, необходимых для адекватной сексуальной реакции, пояснила Клименко.
Кроме того, из-за токсического действия алкоголя может снижаться чувствительность нервных окончаний в половых органах, подчеркнула специалист.
Спиртное также негативно влияет в целом на гормональный фон мужчины, снижая уровень тестостерона, что приводит к уменьшению полового влечения, уточнила Клименко.
По ее словам, алкоголь оказывает негативное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, которая играет важную роль в обеспечении нормальной эректильной функции. Сужение кровеносных сосудов затрудняет приток крови, необходимый для достижения и поддержания эрекции, добавила специалист.