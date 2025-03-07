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Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье

Нарколог Клименко: алкоголь катастрофически влияет на мужское здоровье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Алкоголь оказывает катастрофическое воздействие на мужское здоровье, злоупотребление спиртным способно вызывать проблемы с потенцией и угнетать либидо, заявила директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

«Алкоголь оказывает катастрофическое многофакторное воздействие на мужское здоровье, затрагивая практически все органы и системы организма. Деструктивно алкоголь сказывается и на мужском репродуктивном здоровье, угнетая либидо и создавая проблемы с потенцией», — сказала Клименко журналистам.

Она отметила, что алкоголь оказывает токсическое воздействие на нервную систему, в том числе на центры головного мозга, отвечающие за регуляцию половой функции. Хроническое злоупотребление спиртным может привести и к снижению либидо, и к нарушению эректильной функции и преждевременной эякуляции, поскольку нарушается нормальная передача нервных импульсов, необходимых для адекватной сексуальной реакции, пояснила Клименко.

Кроме того, из-за токсического действия алкоголя может снижаться чувствительность нервных окончаний в половых органах, подчеркнула специалист.

Спиртное также негативно влияет в целом на гормональный фон мужчины, снижая уровень тестостерона, что приводит к уменьшению полового влечения, уточнила Клименко.

По ее словам, алкоголь оказывает негативное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, которая играет важную роль в обеспечении нормальной эректильной функции. Сужение кровеносных сосудов затрудняет приток крови, необходимый для достижения и поддержания эрекции, добавила специалист.