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Елена Бабура рассказала о заболеваемости туберкулезом в Калининградской области

Сегодня врачи фиксируют тренд на снижение числа больных.

В Калининградской области туберкулезом болеют и взрослые, и дети. И совсем не обязательно вращаться в асоциальных кругах, чтобы подхватить заразу. Об этом в прямом эфире еженедельного стрима «Дом Советов» 7 марта сказала глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

— Почему-то очень многие думают, что туберкулез — это давно ушедшая инфекция, что туберкулезом болеют только определенный контингент людей, которые ведут соответствующий образ жизни или находятся в закрытых системах. Это совсем не так. Болеют и обычные граждане, — сказала Елена Бабура.

По ее данным, в прошлом году в Калининградской области зарегистрировали 205 случаев туберкулеза. Но за последний десяток лет показатель заболеваемости низкий. В 2014 году он был 64.5 на 100 тысяч населения, сегодня — 19.7 на 100 тысяч.

— Тренд на снижение туберкулезной инфекции очевиден. К сожалению, в структуре заболевших есть и дети. Тут показатель заболеваемости 9.9 на 100 тысяч населения по итогам 2024 года, — сказала Елена Бабура.

Она призвала своевременно и регулярно делать флюорографию взрослым и делать пробы Манту детям. Помните, что на ранних стадиях туберкулез поддается лечению без серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что ребенок в одной из школ калининградских школ заболел туберкулезом.