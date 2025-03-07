Елена Бабура рассказала о заболеваемости туберкулезом в Калининградской области

По ее данным, в прошлом году в Калининградской области зарегистрировали 205 случаев туберкулеза. Но за последний десяток лет показатель заболеваемости низкий. В 2014 году он был 64.5 на 100 тысяч населения, сегодня — 19.7 на 100 тысяч.