Ответы на кроссворд от 9 марта 2025: интересные факты про Барби

По горизонтали:
1. Кен
Кукла Кен, партнер Барби, был выпущен компанией Mattel в 1961 году. Он был назван в честь сына Рут Хэндлер. Изначально Кен был представлен как «тощий ботаник в красных штанах», но впоследствии его внешний вид был переработан, и он приобрел более атлетичное телосложение. В 2004 году выпуск Кена был приостановлен, но в 2006 году Mattel возобновила производство куклы, объясняя это высоким потребительским спросом.
2. Мусор
Компания Mattel объявила о запуске новой линейки кукол, изготовленных из переработанного пластикового мусора. В рамках стратегии по снижению экологического воздействия на окружающую среду компания также планирует к 2030 году полностью перейти на использование переработанного пластика и биопластика в производстве игрушек и упаковки.
3. Рут
Рут Хэндлер, жена Эллиота Хэндлера, основателя Mattel, вдохновилась на создание Барби, наблюдая за играми своей дочери. Она увидела потребность в кукле, с которой можно было бы проигрывать сценарии взрослой жизни и готовиться к будущему. Первоначально руководство Mattel отнеслось к этой идее с сомнением, но в конечном итоге новая кукла все же была запущена в производство.
4. Гослинг
В фильме «Барби» (2023) роль Кена исполнил Райан Гослинг. Образ, созданный актером, активно использовался в интернет-мемах, а песня «I'm Just Ken», которая отражает тему второстепенной роли Кена по сравнению с Барби, приобрела вирусную популярность. Маркетинговый слоган фильма «Она — это все, он — просто Кен» способствовал усилению этого восприятия.
5. Губа
Американка Синди Джексон перенесла 55 пластических операций, стремясь достичь внешнего сходства с куклой Барби. В результате, по ее собственным словам, только нижняя губа осталась без изменений.
6. Твигги
В рамках расширения линейки кукол Барби компания Mattel использовала прототипы, основанные на реальных людях и персонажах кино и телевидения. Кукла Твигги, представленная как «подруга» Барби, является примером такой практики; ее дизайн был вдохновлен внешностью известной модели Твигги.
По вертикали:
1. Космонавт
С 1960 года компания Mattel начала представлять куклу Барби в различных профессиональных ролях. В 1965 году была выпущена кукла «Барби-космонавт», что демонстрировало стремление компании отражать текущие тренды и вдохновлять девочек на выбор различных профессий, даже в тех областях, которые традиционно считались «мужскими». Выпуск куклы опередил появление женщины-астронавта из США на 20 лет.
2. Фигура
Критика куклы Барби часто связана с тем, какое влияние она оказывает на восприятие детьми идеалов красоты: нереалистичные пропорции куклы могут способствовать развитию пищевых расстройств. Компания Mattel, в свою очередь, объясняет, что пропорции куклы разработаны с учетом одежды, которая добавляет объем. В 1997 году компания внесла изменения в фигуру куклы, уменьшив объем груди и увеличив ширину талии.
3. Филли
Прототипом куклы Барби стала Бильд Лилли, немецкая кукла, созданная на основе комикс-персонажа для взрослых из немецкой газеты Die Bild-Zeitung. Рут Хэндлер, вдохновленная Лилли, вместе с инженером Джеком Райаном адаптировала дизайн немецкой куклы, и новая игрушка получила имя «Барби» в честь дочери Рут, Барбары. Несмотря на первоначальный скептицизм родителей, Барби быстро завоевала популярность. В 1964 году компания Mattel приобрела все права на куклу Бильд Лилли, что привело к прекращению ее производства.
4. Иран
В 2012 году правительство Ирана ввело запрет на продажу куклы Барби на территории страны, обосновав это возможным негативным влиянием игрушки на мусульманскую культуру.
5. Гервиг
Одновременный выход фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» в 2023 году породил культурный феномен «Барбенгеймер», заключающийся в просмотре обоих фильмов в один день. Фильм «Барби» получил положительные отзывы от критиков, отметивших режиссуру, художественное оформление, костюмы, музыкальное сопровождение, игру актеров и затронутые темы. Кассовые сборы фильма позволили ему стать самой успешной картиной, снятой женщиной-режиссером, в истории кинематографа.
Интересные факты о кукле Барби:
Выпуск «говорящей Барби» в 1992 году спровоцировал негативную реакцию со стороны родителей, обеспокоенных влиянием куклы на формирование мировоззрения детей. Фразы, произносимые Барби: «Достаточно ли у нас одежды?», «Я люблю шоппинг!», «Давай устроим вечеринку!» и «Математика — это трудно!» — были восприняты родителями, как закрепление стереотипных представлений о женских интересах и способностях.
К 50-летнему юбилею куклы Барби компания Fiat в сотрудничестве с Mattel выпустила специальную версию автомобиля Fiat 500. Отличительными особенностями этой версии являются розовый салон и украшенные стразами приборная панель и колпаки колес.
Во многих мусульманских странах продажа куклы Барби ограничена или запрещена. В качестве альтернативы предлагаются куклы, соответствующие местным культурным и религиозным нормам, такие как Фулла, Разанна и Джамиля. Эти куклы, имея общие черты с Барби, отличаются более скромными формами и наличием традиционной мусульманской одежды, включая хиджаб или чадру.
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