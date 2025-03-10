Ответы на кроссворд от 9 марта 2025: интересные факты про Барби

1. Кен

Кукла Кен, партнер Барби, был выпущен компанией Mattel в 1961 году. Он был назван в честь сына Рут Хэндлер. Изначально Кен был представлен как «тощий ботаник в красных штанах», но впоследствии его внешний вид был переработан, и он приобрел более атлетичное телосложение. В 2004 году выпуск Кена был приостановлен, но в 2006 году Mattel возобновила производство куклы, объясняя это высоким потребительским спросом.