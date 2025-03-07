Десять новых троллейбусов привезут в 2025 году в Уфу

На дорогах Уфы появятся новые троллейбусы. О скором пополнении парка электротранспорта рассказал глава столичной администрации Ратмир Мавлиев. По его словам, в Уфу в этом году завезут 10 троллейбусов.
Мавлиев добавил, что поставки не прекратятся и в 2026-м. Планируется, что власти закупят еще пять экологичных транспортных средств.
— Также видим огромную перспективу в так называемых троллейбусах- «гармошках». После процедуры сертификации будем искать финансы для их приобретения, — написал в социальных сетях мэр Уфы.
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