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Десять новых троллейбусов привезут в 2025 году в Уфу

Еще пять поставят в Башкирию в следующем году.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы появятся новые троллейбусы. О скором пополнении парка электротранспорта рассказал глава столичной администрации Ратмир Мавлиев. По его словам, в Уфу в этом году завезут 10 троллейбусов.

Мавлиев добавил, что поставки не прекратятся и в 2026-м. Планируется, что власти закупят еще пять экологичных транспортных средств.

— Также видим огромную перспективу в так называемых троллейбусах- «гармошках». После процедуры сертификации будем искать финансы для их приобретения, — написал в социальных сетях мэр Уфы.

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