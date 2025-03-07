Путин поддержал идею конкурса дизайна адаптивной одежды

О проведении конкурса сотрудницы фонда рассказали Владимиру Путину на встрече, посвященной Международному женскому дню в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей 6 марта. Одной из тем разговора с президентом стала реабилитация и адаптация участников СВО.
Сотрудницы фонда считают, что для возвращения участников СВО с инвалидностью к обычной жизни нужны не только технические средства, но и специальная одежда, учитывающая их потребности. Конкурс может побудить производителей выпускать предметы гардероба для инвалидов, принимая во внимания особые требования к функциональности.
«Иногда приходишь на встречу с героем, видишь — сидит молодой парень, красивый, протезы хорошие, одежда нарядная, а рукав у кофты разрезан, потому что протез в него не вставить. А человеку нужно ходить на работу, заниматься спортом. 60% ветеранов вообще остаются служить в Вооруженных Силах, и им нужна форма. Если бы мы могли выдавать нашим героям вместе с техническими средствами реабилитации хотя бы первичный комплект хорошей, качественной адаптивной одежды, это бы очень помогло», — объяснила статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях» будет проводиться уже в четвертый раз. Впервые его организовали в Кузбассе в 2022 году. В 2025 году он сменит межрегиональный статус на международный. Организаторы проекта уверены, что отечественные и зарубежные производители предложат новые идеи и технологии создания одежды для инвалидов, и в конечном итоге будет сформирован новый социальный контракт для общества.
Участниками конкурса могут стать крупные игроки рынка одежды с собственным ретейлом, небольшие ателье и самозанятые.
Прием онлайн-заявок на участие в творческом состязании уже стартовал. Победителей конкурса «На крыльях» объявят на финальном дефиле с участием непосредственных потребителей продукции в рамках Петербургского международного экономического форума в июне. ПМЭФ-25 станет площадкой для обсуждения перспектив развития экосистемы реабилитации, вариантов стимулирования производителей и ретейлеров. Подробности о проекте и участии в нем можно узнать на сайте.