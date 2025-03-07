Путин поддержал идею конкурса дизайна адаптивной одежды

«Иногда приходишь на встречу с героем, видишь — сидит молодой парень, красивый, протезы хорошие, одежда нарядная, а рукав у кофты разрезан, потому что протез в него не вставить. А человеку нужно ходить на работу, заниматься спортом. 60% ветеранов вообще остаются служить в Вооруженных Силах, и им нужна форма. Если бы мы могли выдавать нашим героям вместе с техническими средствами реабилитации хотя бы первичный комплект хорошей, качественной адаптивной одежды, это бы очень помогло», — объяснила статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.