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ГАИ сказала белорусам перейти на летние шины, указав на опасность зимней резины

ГАИ начала проверять наличие летних шин на автомобилях в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтинспекции сказали белоусам о переходе на летние шины, пишет «Гродненская правда».

Так, гродненские гаишники уже стали проводить рейды проверяя технические неисправности автомобилей и попутно оценивая наличие так называемых летних шин, на которые переходить можно было уже с 1 марта.

— С первого дня весны автовладельцам разрешается переходить на летние шины, — отметил Алексей Аниськевич, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

При этом в ГАИ пояснили, что белорусы в марте могут продолжать ездить на зимних, хотя это становится небезопасным. Так, оптимальным временем для замены летней резины на зимнюю является наступление устойчивой теплой погоды. Желательно, чтобы среднесуточные температуры стабильно превышали +5 — +7 градусов.

— При потеплении зимняя резина теряет свои свойства, ухудшая управляемость и увеличивая тормозной путь, — предупредили в ГАИ.

Но еще госавтоинспекторы сказали, что пока белорусам можно и не спешить и «не переобуваться». В целом, при смене сезонных покрышек необходимо учитывать погодные условия и выпадение осадков.

Тем временем Минская область стала самой опасной из-за числа ДТП с дикими животными. Еще Госинспекторы назвали животных, спровоцировавших больше всего ДТП в Беларуси.

А Брестская область полностью закрыта для посещения лесов из-за сильных пожаров.