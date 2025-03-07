ГАИ сказала белорусам перейти на летние шины, указав на опасность зимней резины

В Госавтинспекции сказали белоусам о переходе на летние шины, пишет «Гродненская правда».
Так, гродненские гаишники уже стали проводить рейды проверяя технические неисправности автомобилей и попутно оценивая наличие так называемых летних шин, на которые переходить можно было уже с 1 марта.
— С первого дня весны автовладельцам разрешается переходить на летние шины, — отметил Алексей Аниськевич, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
При этом в ГАИ пояснили, что белорусы в марте могут продолжать ездить на зимних, хотя это становится небезопасным. Так, оптимальным временем для замены летней резины на зимнюю является наступление устойчивой теплой погоды. Желательно, чтобы среднесуточные температуры стабильно превышали +5 — +7 градусов.
— При потеплении зимняя резина теряет свои свойства, ухудшая управляемость и увеличивая тормозной путь, — предупредили в ГАИ.
Но еще госавтоинспекторы сказали, что пока белорусам можно и не спешить и «не переобуваться». В целом, при смене сезонных покрышек необходимо учитывать погодные условия и выпадение осадков.
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