ГАИ сказала белорусам перейти на летние шины, указав на опасность зимней резины

При этом в ГАИ пояснили, что белорусы в марте могут продолжать ездить на зимних, хотя это становится небезопасным. Так, оптимальным временем для замены летней резины на зимнюю является наступление устойчивой теплой погоды. Желательно, чтобы среднесуточные температуры стабильно превышали +5 — +7 градусов.