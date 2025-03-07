В Шилке прокуратура потребовала снести заброшенные дома после гибели школьника

Прокуратура потребовала снести аварийные дома в Шилке после жуткой трагедии, которая произошла 2 февраля 2025 — 10-летний школьник погиб, когда разбирал кирпичную печку на месте старого барака. Его семья до сих пор не может поверить, что их любимого сына и брата больше нет.
Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья, после произошедшего началась проверка. Оказалось, что указанный дом признан аварийным и подлежащим сносу в ноябре 2015 года, жильцов расселили в январе 2024.
— Администрация города не приняла меры по сносу здания и ограничению к нему доступа посторонних, в том числе детей. В Шилке расположены ещё шесть домов, которые также являются заброшенными и аварийными. Прокуратура внесла представление главе администрации. Необходимых мер принято не было, поэтому в суд направлено исковое заявление с требованием устранить нарушения, — рассказывают в агентстве.
При проверке органов системы профилактики нарушений не выявлено. Продолжается расследование уголовного дела, заведенного по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске детей забрали из приемной семьи из-за истязания.