В Шилке прокуратура потребовала снести заброшенные дома после гибели школьника

— Администрация города не приняла меры по сносу здания и ограничению к нему доступа посторонних, в том числе детей. В Шилке расположены ещё шесть домов, которые также являются заброшенными и аварийными. Прокуратура внесла представление главе администрации. Необходимых мер принято не было, поэтому в суд направлено исковое заявление с требованием устранить нарушения, — рассказывают в агентстве.