Минюст включил в реестр иноагентов пять человек

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства.
По данным министерства, они, в частности, распространяли материалы иноагентов, фейки о решениях российских властей и Вооруженных силах РФ, выступали против специальной военной операции.
Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключены ООО «Вольные люди» и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ», последнее — в связи с его ликвидацией.
*лица, выполняющие функции иностранных агентов.