Минюст включил в реестр иноагентов пять человек

«Седьмого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В. В. Гатов*, С. О. Жирнов*, А. М. Климов*, Н. Д. Левшиц8, а также И. Н. Хашиг*», — говорится в сообщении.