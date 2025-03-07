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Минюст включил в реестр иноагентов пять человек

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов пять человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства.

«Седьмого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В. В. Гатов*, С. О. Жирнов*, А. М. Климов*, Н. Д. Левшиц8, а также И. Н. Хашиг*», — говорится в сообщении.

По данным министерства, они, в частности, распространяли материалы иноагентов, фейки о решениях российских властей и Вооруженных силах РФ, выступали против специальной военной операции.

Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключены ООО «Вольные люди» и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ», последнее — в связи с его ликвидацией.

*лица, выполняющие функции иностранных агентов.