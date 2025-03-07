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В Уфе отказались от строительства трех высоток на въезде в Сипайлово

Минземимуществу отказали в предоставлении участка под строительство.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы отказалась предоставлять земельный участок под строительство трех высотных зданий на въезде в микрорайон Сипайлово. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагалось, что на территории площадью 12,6 тысяч квадратных метров возведут три жилых дома. Каждое из строений должно было быть 35-этажной высоткой. Причиной отказа стало несогласие местных жителей на стройку.

Общая площадь квартир в новых зданиях планировалась в 57 тысяч квадратных метров. Общая площадь подземного паркинга — 16,3 тысяч кв. м.

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