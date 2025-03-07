Врио главы Ростовской области объяснил, почему ввел режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Ростовской области ввели, в том числе, после нареканий в адрес работы системы оповещения населения о ракетной и беспилотной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Донской глава отметил, что иногда люди уведомления с опозданием, а в некоторых случаях сообщения не приходят совсем. После установления режима повышенной готовности жители Дона смогут получать актуальную информацию об угрозах через приложение МЧС России.
— Программа доступна для скачивания на любых платформах. С помощью этого приложения пользователи будут получать push-уведомления с рекомендациями о необходимых действиях в различных ситуациях, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.
Врио губернатора добавил, что уведомления будут настраиваться отдельно для каждого региона, поэтому важно активировать функцию геолокации на мобильных устройствах.