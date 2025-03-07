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Главные новости недели с 3 по 7 марта 2025 года

Итоги недели с 3 по 7 марта 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 3 по 7 марта 2025 года.

США приостановили военную помощь Украине

Источник: AP 2024

Поставки военной помощи США Украине прекращены. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу, объяснив это стремлением «обеспечить мир». США также приостановили передачу Украине разведданных.

Трамп выступил с обращением к конгрессу США

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу, подведя итоги своей работы и озвучив ключевые инициативы. Он заявил, что США готовы принять Гренландию, если население поддержит этот шаг. По Украине Трамп отметил, что Зеленский выразил готовность к переговорам, а Москва подает «мощные сигналы» о готовности к мирному урегулированию.

Суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы, штрафу в 1 млн руб. и запрету на коммерческую деятельность. Обвинение требовало шесть лет колонии, Блиновская просила отсрочку наказания из-за несовершеннолетних детей.

Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

Источник: AP 2024

Макрон в телевизионном обращении к нации назвал Россию «угрозой» для Европы и заявил, что мир на Украине не может быть достигнут «любой ценой». Он отметил снижение поддержки Киева со стороны США и предложил разместить европейские войска для гарантий безопасности.

Саудовская Аравия организует встречу представителей США и Украины

Источник: AP 2024

МИД Саудовской Аравии сообщил, что на следующей неделе в городе Джидда состоятся переговоры США и Украины. В ходе встречи стороны обсудят механизмы временного прекращения огня и формирование основ для мирного диалога.