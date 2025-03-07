Главные новости недели с 3 по 7 марта 2025 года

Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу, подведя итоги своей работы и озвучив ключевые инициативы. Он заявил, что США готовы принять Гренландию, если население поддержит этот шаг. По Украине Трамп отметил, что Зеленский выразил готовность к переговорам, а Москва подает «мощные сигналы» о готовности к мирному урегулированию.