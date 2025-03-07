Главные новости недели с 3 по 7 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 3 по 7 марта 2025 года.
США приостановили военную помощь Украине
Поставки военной помощи США Украине прекращены. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу, объяснив это стремлением «обеспечить мир». США также приостановили передачу Украине разведданных.
Трамп выступил с обращением к конгрессу США
Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу, подведя итоги своей работы и озвучив ключевые инициативы. Он заявил, что США готовы принять Гренландию, если население поддержит этот шаг. По Украине Трамп отметил, что Зеленский выразил готовность к переговорам, а Москва подает «мощные сигналы» о готовности к мирному урегулированию.
Суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии
Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы, штрафу в 1 млн руб. и запрету на коммерческую деятельность. Обвинение требовало шесть лет колонии, Блиновская просила отсрочку наказания из-за несовершеннолетних детей.
Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы
Макрон в телевизионном обращении к нации назвал Россию «угрозой» для Европы и заявил, что мир на Украине не может быть достигнут «любой ценой». Он отметил снижение поддержки Киева со стороны США и предложил разместить европейские войска для гарантий безопасности.
Саудовская Аравия организует встречу представителей США и Украины
МИД Саудовской Аравии сообщил, что на следующей неделе в городе Джидда состоятся переговоры США и Украины. В ходе встречи стороны обсудят механизмы временного прекращения огня и формирование основ для мирного диалога.