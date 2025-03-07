В Иркутском районе закрыли крупную ферму по добыче криптовалюты

— Во время проверки выяснилось, что на участках индивидуального предпринимателя располагались 12 контейнеров, принадлежащих коммерческой организации для добычи криптовалюты, а также 12 трансформаторных подстанций, обнесенных единым забором, — рассказывают в ведомстве.