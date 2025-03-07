В Иркутском районе закрыли крупную ферму по добыче криптовалюты. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, она находилась на территории Ушаковского и Хомутовского муниципального образования.
— Во время проверки выяснилось, что на участках индивидуального предпринимателя располагались 12 контейнеров, принадлежащих коммерческой организации для добычи криптовалюты, а также 12 трансформаторных подстанций, обнесенных единым забором, — рассказывают в ведомстве.
Размещать майнинговое оборудование на земле сельскохозяйственного назначения запрещено законом. Суд обязал предпринимателя и коммерческую организацию убрать все оборудование. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура Забайкалья потребовала снести заброшенные дома после гибели 10-летнего школьника.