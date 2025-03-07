Суд отклонил жалобу на арест советника губернатора Ростовской области

В Ростове-на-Дону отклонили жалобу на арест советника губернатора Виктора Гончарова. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Ростовском областном суде.
— 7 марта 2025 года апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании меры пресечения, — прокомментировал собеседник агентства.
Напомним, ранее районный суд донской столицы отправил советника главы региона под арест до 20 апреля 2025 года. «КП — Ростов-на-Дону» не располагает деталями дела.
Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о назначении Виктора Гончарова на пост советника губернатора. Перед этим управленец был заместителем (с 2010 по 2014 годы), а потом первым заместителем главы региона (с 2017 по 2023 годы). При этом 2013 по 2019 годы представитель регионального правительства также был атаманом Всевеликого войска Донского.