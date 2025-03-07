Какая погода будет в Казахстане 8 марта

В Жамбылской области ночью ожидаются осадки, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28, на юго-западе, в горных районах области временами порывы 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза, днем 9−14 тепла, на севере, в горных районах области 4 тепла.