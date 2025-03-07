Какая погода будет в Казахстане 8 марта

В Абайской области синоптики прогнозируют осадки, на юге области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На юге области метель. Ветер юго-западный 9−14, на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 1 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Акмолинской области ночью на юге и востоке возможен небольшой снег, низовая метель, гололед, днем на западе, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 18, днем 0−5 мороза.
В Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, юге, в центре области низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 9−14, на севере, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла.
В Алматинской области ночью возможны осадки (дождь снег), в горных районах области временами сильный снег, днем на севере, в центре, в горных районах области осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 9−14, в южной половине области порывы 18−23, ночью и утром временами 28 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, в горных районах области 7−12 мороза, днем 3−8 тепла, в горных районах области 0−5 мороза.
В Атырауской области ночью на востоке вероятны небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер западный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, днем 2−7, на западе области 10 тепла.
В Восточно-Казахстанской области пройдут осадки (дождь, снег), гололед. На юге области метель. Ветер юго-западный 9−14, на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 13 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на востоке области 5 мороза.
В Жамбылской области ночью ожидаются осадки, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28, на юго-западе, в горных районах области временами порывы 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза, днем 9−14 тепла, на севере, в горных районах области 4 тепла.
В Жетысуской области возможны осадки, на юге, востоке, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, востоке, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, на востоке, в центре, горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на востоке, в горных районах области 8 мороза, днем 3−8 тепла, на востоке, в горных районах области 1 мороза.
В Западно-Казахстанской области на востоке, севере и юге вероятны небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер западный 9−14, на севере, востоке, западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2 мороза-3 тепла.
В Карагандинской области ночью будет снег, метель, днем осадки, метель, на западе, юге области сильные осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 2 мороза, днем 0−5 мороза, на юге области 3 тепла.
В Костанайской области ночью прогнозируют снег, низовая метель, днем снег, на юге области осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На севере, западе области туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 18, на юге области 6, днем 0−5, на севере области 8 мороза.
В Кызылординской области ночью обещают осадки (дождь, снег), днем в центре, на востоке области осадки (дождь, снег). На севере, в центре области гололед. Ветер юго-западный, западный 15−20, в центре области 23 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 7−12, на севере области 4 тепла.
В Мангистауской области ночью на севере возможны небольшие осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. На западе, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, ночью на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на севере области 2 мороза, днем 5−10, на северо-западе области 2, на юге области 15 тепла.
В Павлодарской области ночью на западе и севере пройдет снег, низовая метель, днем на западе, севере области осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 1−6 мороза.
В Северо-Казахстанской области на западе и юге ожидается снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 11, днем 5−10, на юго-западе области 2 мороза.
В Туркестанской области ночью на севере, западе и в горных районах возможны осадки (дождь, снег), днем на западе, юге небольшой дождь, на севере, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ночью на юге области туман. Ветер юго-западный 8−13, на севере, западе, в центре, горных районах области порывы 23−28 м/с, днем на горных перевалах области временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза, днем 10−15, на севере, в горных районах области 2−7 тепла.
В Улытауской области ночью пройдут осадки, на западе, в центре области сильные осадки (дождь, снег), днем осадки, на востоке области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 0−2 мороза.
Алматы: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 5−7 тепла.
Шымкент: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 10−12 тепла.