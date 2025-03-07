Минск встал в девятибалльных пробках, транспорт задерживается до 50 минут. Об этом сообщают «Минсктранс» и сервис Яндекс-Пробки.
В пятницу, 7 марта, в преддверии завершения рабочей недели и Международного женского, Минск столкнулся с серьезными транспортными заторами. «Минсктранс» сообщает о значительных задержках в движении общественного транспорта, достигающих 50 минут, из-за образовавшихся пробок.
По информации, предоставленной «Минсктрансом», наибольшие затруднения наблюдаются на следующих участках:
— Улица Смоленская: задержки до 50 минут.
— Район станции метро «Могилевская»: задержки до 45 минут.
— Улицы Маяковского, Свердлова, Аранская: задержки до 50 минут.
Ситуацию усугубляют девятибалльные пробки, зафиксированные сервисом «Яндекс. Пробки». Наиболее сложная обстановка сложилась в центре города.
Заторы наблюдаются и на Минской кольцевой автодороге (МКАД), в частности, в районах Сеницы и Чижовки. Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и времени в пути.