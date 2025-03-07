Главу Ростова-на-Дону изберут на заседании гордумы 11 марта

11 марта 2025 года на внеочередном заседании городской думы Ростова-на-Дону изберут нового главу города. Об этом можно судить по повестке будущего собрания депутатов и проектам решений, опубликованным на сайте мэрии.
Заседание начнется в 10 часов, для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция на портале администрации города.
Напомним, на пост главы Ростова-на-Дону сейчас претендуют 12 кандидатов. Градоначальника начали выбирать после отставки Алексея Логвиненко. Чиновник покинул должность в конце января 2025 года.